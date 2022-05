In attesa di vedereal fianco di Ryan Gosling nel film Netflix The Gray Man dei fratelli Russo, l’attore ha deliziato i suoi fan in rete pubblicando su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme al suo cagnolino.

Il post in questione è stato condiviso per celebrare il National Rescue Dog Day.

Potete vedere il post qua sotto:

Prossimamente vedremo Evans in The Gray Man, film Netflix dei fratelli Russo.

Nel cast di The Gray Man insieme a Ryan Gosling e Chris Evans troviamo anche Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanus, Julia Butters, Ana de Armas e Regé-Jean Page.

FONTE: Chris Evans/Instagram