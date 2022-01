LEGGI ANCHE – Ghosted: Ana De Armas al posto di Scarlett Johansson nel film con Chris Evans

Secondo quanto riportato da Deadline l’ex Captain Americasarebbe in trattative per vestire i panni Gene Kelly di in un lungometraggio ancora senza titolo scritto da John Logan (Rango, The Aviator, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street).

Il lungometraggio si basa su un’idea dello stesso Evans e seguirà la storia di un ragazzo di 12 anni che lavora alla MGM nel 1952 e instaura un’amicizia immaginaria con la star del cinema Gene Kelly mentre lavora al suo prossimo film.

Oltre a recitare nel film, Evans vestirà anche i panni di produttore insieme a Mark Kassen. La T-Street Productions di Rian Johnson e Ram Bergman produrrà il film insieme al tre volte candidato all’Oscar John Logan, che si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura.

Di recente abbiamo visto l’attore in progetti come Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Free Guy – Eroe per gioco, Cena con delitto – Knives Out, Red Sea Diving, Gifted – Il dono del talento e la miniserie In difesa di Jacob. Prossimamente lo vedremo invece in titoli come Bermuda, Little Shop of Horrors e in The Gray Man.

Tra gli ultimi progetti curati da Logan troviamo titoli come Hugo Cabret, Skyfall, Spectre, Genius ed Alien: Covenant.

