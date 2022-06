Sappiamo già da diverse settimane che il progetto relativo alla nuova iterazione cinematografica del musical La piccola bottega degli orrori che avrebbe dovuto essere interpretato da Chris Evans è entrato in fase di stallo.

Era stato proprio Chris Evans a rivelare la cosa a marzo spiegando che per colpa dei protocolli anti-Covid il budget del film è aumentato al punto da far finire il progetto in fase di stallo (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Con al complicità degli impegni stampa di Lightyear – la vera storia di Buzz, la star è tornata a parlare della pellicola. Nello specifico, Chris Evans si è detto così desideroso di voler prendere parte al progetto da aver ponderato l’idea di mettere online la sua audizione per smuovere un po’ le acque.

È il mio musical preferito. Ho anche pensato di mettere online la mia audizione, giusto per smuovere un po’ le acque. Ho cantato la canzone del dentista. Ce l’ho sul mio telefono e penso di continuo “sarebbe folle postarla?”.

Qua sotto potete vedere la scena così come interpretata da Steve Martin nel film diretto da Frank Oz, a sua volta remake dell’originale diretto da Roger Corman:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: MTV News su YouTube