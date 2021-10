Ricordo che durante il tour promozionale di Age of Ultron, tutti parlavano di Civil War. Ricordo di aver pensato: “Cos’è Civil War?“, chiesi a tutti: “State lavorando a un progetto parallelo o qualcosa del genere?” e loro: “Oh, no, è Captain America, hai presente? Il prossimo si chiama Civil War“. E io: “Aspettate… c’è Iron Man?“, loro mi dissero: “Sì, ma non solo lui, anche Visione, poi Spider-Man…“.

Nel nuovo libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, c’è un divertente aneddoto raccontato dasu quanto accaduto dopo

Ha poi aggiunto:

“Aspettate, e io che diavolo faccio?“. La Marvel mi disse: “Farai una cosa tutta tua” [Thor: Ragnarok]”. Per un attivo imbarazzante avevo pensato: “Eccoci, mi tagliano fuori“.

Quando Ruffalo confermò che anche lui non era stato chiamato, poi:

La cosa scatenò delle reazioni esilaranti: “E noi cosa facciamo?”.

Alla fine, ricordiamo, i due attori furono chiamati da Taika Waititi per partecipare a Thor: Ragnarok, ambientato appunto dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron.

