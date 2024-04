Chris Hemsworth ha di recente raccontato a Entertainment Tonight del suo tentativo fallito di ottenere un ruolo in un nuovo film di Kevin Costner.

L’attore non ha svelato il titolo del progetto in questione, ma lo ha descritto come “astratto, interessante… una storia intima su un uomo e una donna“.

Ha poi raccontato:

Ho letto di questo film, ho letto la sceneggiatura e l’ho amata. Mi sono detto: “Voglio quel ruolo” e poi mi è stato detto: “Quel ruolo è di Kevin Costner“. Io volevo essere diretto da lui e ho pensato: “Diamine!“. L’altro giorno ho passato un’ora a cercare di convincerlo, ma lui mi ha detto: “Il personaggio è mio, ragazzo“. Non è andata bene, non ho avuto la parte.

Hemsworth ha aggiunto che il motivo per cui era così attratto dal progetto era il fatto che il protagonista fosse un mandriano di cavalli: “Mia moglie ha letto la sceneggiatura e adora i cavalli. A casa ne abbiamo 10 o 11, perciò mi ha detto che dovevo assolutamente farlo“.

Entertainment Tonight ha in effetti parlato con Costner del progetto e del “no” detto a Hemsworth:

È una storia d’amore, ma finché sarò abbastanza giovane per interpretare la parte, il ruolo sarà mio. Chris dovrà attendere il suo turno. Lui è bellissimo, è così bravo, ma dovrà cercarsi la sua storia d’amore. Sono felice però che gli sia piaciuto questo film. Se dovessi raggiungere un’età eccessiva, glielo chiederei. È uno dei grandi attori protagonisti al momento.

Kevin Costner apparirà prossimamente in Horizon: An American Saga, che verrà presentato a Cannes.

Il primo capitolo di quello che è stato definito dallo studio un “evento cinematografico” arriverà al cinema il 28 giugno 2024, mentre il secondo capitolo il 16 agosto 2024.

