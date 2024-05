Qualche anno fa, pareva che tutto fosse pronto a mettersi in moto per un biopic su Terrence Gene Bollea, meglio noto come Hulk Hogan, interpretato da Chris Hemsworth diretto da Todd Phillips prodotto da Netflix.

Poi però, l’anno scorso, è stato il diretto interessato Hulk Hogan a spiegare che il colosso dello streaming “aveva perso il treno”.

Ora, in una nuova intervista, Chris Hemsworth è tornato sull’argomento spiegando:

Lavorare con Todd Phillips, con cui ho discusso in merito a questo progetto, sarebbe un onore e un’opportunità fantastica. Non posso dire che sia qualcosa di ufficiale in atto. Se venisse approvato, ci lavorerei immediatamente. Ma è interessante. La qualità vocale di un personaggio come Dementus in Furiosa era qualcosa che potevo inventare e sarebbe stata sorprendente per le persone, ma non ci sarebbe stato alcun giudizio o confronto. È più complicato interpretare un personaggio reale. L’ho fatto una volta e le persone tirano subito fuori il metro di misura, le critiche e così via. Sarebbe angosciante, ma se ci fosse una sceneggiatura eccezionale e una storia da raccontare, mi piacerebbe immergermi in questa prova. Ma al momento non c’è nulla di ufficiale.