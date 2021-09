LEGGI ANCHE – The Terminal List: Jai Courtney nel cast della serie con Chris Pratt

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter condividerà nuovamente lo schermo con Sam Richardson (The Tomorrow War – La guerra di domani) nell’action comedy della Universal Pictures intitolata

Jen D’Angelo e lo stesso Richardson hanno scritto la sceneggiatura del progetto di cui ancora non si hanno dettagli.

Pratt sarà coinvolto anche alla produzione del progetto attraverso la Indivisible Productions.

Tra i prossimi progetti di Pratt ricordiamo Jurassic World: Dominion, Guardiani della Galassia Vol. 3, Cowboy Ninja Viking e Thor: Love and Thunder. Di recentemente lo abbiamo visto in azione in titoli come The Tomorrow World – La guerra di domani, The Kid, Jurassic World – Il regno distrutto, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Richardson, oltre ad aver preso parte a The Tomorrow War – La guerra di domani, è anche apparso nella commedia horror Werewolves Within – A cena con il lupo ma anche in Superintelligence e in serie televisive come Hoops e Woke. Prossimamente lo vedremo in The Afterparty, progetto targato Apple prodotto da Chris Lord e Phil Miller.

