Chris Pratt condivide lo stesso nome di battesimo di moltissime star hollywoodiane.

E proprio recentemente l’attore, intervistato a Pop Culture Spotlight With Jessica Shaw, ha rivelato che non ama particolarmente farsi chiamare “Chris”.

Pratt. CP. Sai, CP. “Hei CP”. Nessuno mi chiama Chris. L’altro giorno sono andato a giocare a golf con il mio amico Chad, il mio pastore, e lui mi ha detto “Nessuno ti chiama Chris? Ti chiamerò Chris. Ok, Chris”. E io ero tipo “No, mi sembra troppo strano. Non è il mio nome. Non chiamarmi Chris.