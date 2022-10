Christian Bale svela di aver fatto da “mediatore” sul set di American Hustle dopo che il regista spinse Amy Adams alle lacrime

Christian Bale ha confermato in una recente intervista con GQ che la tensione sul set di American Hustle – L’apparenza inganna è stata effettivamente alta.

David O. Russell è noto infatti per avere un atteggiamento molto aggressivo nei confronti dei suoi attori, e a farne le spese sul set del film del 2013 fu proprio Adams, che alla stampa ha poi detto di esserne uscita “distrutta” e di aver pianto in diverse occasioni.

L’attore ha corretto le voci secondo cui si sarebbe intromesso durante un litigio tra il regista e l’attrice, invitando Russell a “farsi da parte”, definendosi piuttosto un “mediatore” in quella situazione.

È successo allora? Stai facendo cenno di sì con la testa, va bene. La cosa ti fa vedere il film in maniera diversa dopo esser stato presente e aver sentito il bisogno di intervenire?

No. No, no, no. No. Parliamo di due persone di incredibile talento qui e no, non permetto a tutto ciò di interferire. […] Quando lavori con persone dello stesso folle talento creativo di Amy e David, è scontato che ci siano tensioni. Ma sono fenomenali, cazz*o. E poi bisogna ricordare che era anche nella natura dei personaggi… quei personaggi non si tiravano indietro davanti a nulla, no?

Ho rivisto il film e mi sono chiesto: sapere che Amy ha passato dei momenti brutti con il regista deve influenzare l’esperienza di visione?

No. No. E comunque, non sono io a decidere per lei, è lei che me l’ha detto.

Ha detto: “Va bene, American Hustle deve sopravvivere”.

Già, esatto. Assolutamente.

E tu che ne pensi? Cosa pensi su come l’hai gestita?

Ho fatto quello che ritenevo fosse appropriato, in perfetto stile Irv.