Qualche settimana fa vi avevamo raccontato dei problemi di depressione che Christina Applegate sta affrontando in seguito alla diagnosi di sclerosi multipla. Ne avevamo parlato in questo articolo. Recentemente l’attrice ci ha tenuto a specificare cosa intendeva dire con frasi come “non mi piace vivere”.

Racconta, nel nuovo episodio del suo podcast MeSsy:

Aggiunge poi che è…

Conclude:

Facendo un gran clamore su questo, fai pensare agli altri: “Oh, cavolo, non posso parlarne.” E questo per me non va bene. È importante poter dire queste cose. E no, non sono a rischio suicidio, OK? Non lo sono. Né lo sono mai stata. Sfido chiunque ad avere diagnosticata la sclerosi multipla o qualsiasi tipo di malattia cronica, che ti ha tolto chi eri prima di quel momento, e dire: “Questo è fantastico.” No, hai momenti in cui senti: “Questo è stancante e non voglio andare avanti.” Ma lo fai.