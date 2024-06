Christina Applegate confessa nell’ultimo episodio del suo podcast, MeSsy, di soffrire di depressione dopo aver scoperto di avere la sclerosi multipla.

Una vera depressione, da mandare tutto al diavolo — una vera depressione, che spaventa anche me perché sembra davvero fatalistica, sembra davvero “la fine”. Sono intrappolata in questa oscurità in questo momento che probabilmente non sentivo da venti e più anni.

La star della serie Dead to Me, dei film di Anchorman e di Bad Moms, ha scoperto di avere la sclerosi multipla nel 2021, ma non è andata in terapia perché voleva affrontare la sua diagnosi con autoironia per far “sentire le persone a loro agio”. Ora però non ce la fa più.

Non mi piace vivere. Non mi piace. Non mi piace più fare le cose.

Conclude dicendo che ha finalmente prenotato un appuntamento da un terapista. E noi speriamo che questo la aiuti e la faccia stare un pochino meglio.

