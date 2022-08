Casper, la pellicola del 1995 diretta da Brad Silberling interpretata da una Christina Ricci post Famiglia Addams e da un Bill Pullman pre-Independence Day, è ricordato da tantissime persone come uno dei migliori film per ragazzi della decade in questione.

Eppure a non avere un ricordo particolarmente piacevole di Casper, o meglio, della performance data nel film, è proprio la protagonista Christina Ricci.

La star ha potuto riflettere sulla cosa mentre stava chiacchierando con Marc Maron al WTF Podcast e ha ammesso di ritenere imbarazzante la sua recitazione nella pellicola.

Se guardi Casper, sono davvero terribile in quel film. La gente se la prende alquanto quando lo dico. Perché il mio parere è che “È un film meraviglioso, è un tesoro d’infanzia per le persone, ma io sono terribile comunque in quella pellicola”.

L’attrice prosegue spiegando che:

Avevo 13 anni. Stavano accadendo molte cose nella mia vita. Era tutto così difficile ed ero sempre profondamente infastidita. Non penso di essermi sforzata chissà quanto, se devo dirti la verità. In maniera molto imbarazzante devo dirti che non mi sono impegnata così come avrei dovuto fare. Non mi sono impegnata a dovere. Ma mi ci è voluto parecchio tempo prima di diventare un’adulta perfettamente funzionale.

Con un budget di circa 55 milioni di dollari, Casper ne ha poi incassati circa 288 diventando un classico della cinematografia per ragazzi degli anni novanta. Tornando a Christina Ricci, vi ricordiamo che l’attrice è recentemente apparsa in Yellowjackets (LEGGI LA RECENSIONE DELLA PRIMA STAGIONE) e che, prossimamente, sarà nel cast della serie TV di Mercoledì diretta da Tim Burton (GUARDA IL PRIMO TRAILER), in cui il ruolo di Mercoledì Addams da lei interpretato nelle due apprezzatissime pellicole dirette da Barry Sonnenfeld è stato dato alla giovane Jenna Ortega.

FONTE: WTF Podcast with Marc Maron