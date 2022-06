Secondo quanto riportato da Deadline il vincitore dell’Oscarvestirà i panni di Billy Wilder nell’adattamento cinematografico didi Jonathan Coe curato da Stephen Frears e Christopher Hampton.

La produzione del film si terrà in Grecia, a Parigi e a Monaco. La Recorded Picture Company di Jeremy Thomas produrrà il progetto insieme a Reinhard Brundig e Christos V. Konstantakopoulos.

Qua sotto trovate la sinossi dell’opera letteraria:

Calista Frangopoulou è una donna sposata di cinquantasette anni, con due figlie gemelle in procinto di lasciare casa. Ariane andrà a studiare al Conservatorio di Sydney e Francesca è stata ammessa per l’anno successivo all’Università di Oxford. Dopo aver lasciato Ariane all’aeroporto, Calista ricorda quando, nel 1976, lei stessa era stata in America per tre settimane e l’incontro casuale che le aveva segnato l’esistenza: una sera a Los Angeles, con la sua amica Gill, si era ritrovata a tavola con Billy Wilder, senza sapere chi fosse. Un’occasione fortuita che un anno dopo l’aveva portata a lavorare come interprete dal greco sul set del penultimo film del grande regista, Fedora, che avrebbe determinato la sua scelta di diventare compositrice di colonne sonore e che, molti anni dopo, le avrebbe permesso di maturare una decisione importante con la leggerezza del finale di un film di Billy Wilder. Un delicato romanzo di formazione che è anche l’intimo ritratto di una delle figure più intriganti del cinema di tutti i tempi.