Christoph Waltz protagonista dell’action movie Old Guy

Secondo quanto riportato da Deadline Christoph Waltz sarà prossimamente il protagonista di Old Guy, action comedy che sarà diretta da Simon West, regista di I Mercenari 2, Con Air e Lara Croft: Tomb Raider.

Basato su una sceneggiatura di Greg Johnson (The Last Son), il film Segue la storia di Terry Eubanks, un ex sicario che crede ancora di essere il migliore in quello che fa. Bloccato in un vicolo cieco, è però entusiasta quando The Company lo riporta in azione sul campo, ma solo per addestrare il nuovo arrivato della generazione Z, Wihlborg, un assassino prodigio con un forte carattere.

Highland Film Group si occuperà di co-produrre il film insieme a Jib Polhemus (I Mercenari 2) e Martin Brennan (One Way), Hal Sadoff (The Nice Guy ) e Norman Golightly (Lord of War) per la Dark Castle Entertainment.

La produzione inizierà all’inizio del 2023 a Belfast, nell’Irlanda del Nord.

