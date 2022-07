Giusto qualche mese fa, abbiamo ritrovato Christopher Walken in Scissione, l’acclamata serie TV di Dan Erickson e Ben Stiller prodotta da Apple TV+.

Ora l’attore è impegnato nella promozione stampa della sua nuova serie, The Outlaws, e durante un incontro stampa con il Sydney Morning Herald ha potuto dire la sua sullo stato di salute del cinema. Secondo Christopher Walken, oggigiorno vengono destinati troppi soldi alla produzione dei cinecomic, un modo di concepire l’industria, questo, che finisce per andare a detrimento delle pellicole più piccole.

Queste le parole della star:

Nessuno mi ha mai chiesto di prendere parte a un film Marvel! Ma penso sia una cosa negativa vedere che vengono fatti questi film che costano 200 milioni quando potresti fare dozzine di film più piccole spendendo gli stessi soldi. Inoltre è davvero brutto che, oggigiorno, se fai un film è altamente improbabile che venga visto nei cinema a meno che non si tratti di un blockbuster. È più probabile che i film più piccoli finiscano direttamente sul piccolo schermo.

Malgrado la triste fotografia fatta, Christopher Walken, nel 1992 in un contesto cinematrografico profondamente differente da quello attuale per una serie infinita di ragioni, ha preso parte a un amatissimo cinecomic, Batman – Il ritorno di Tim Burton in cui ha vestito i panni del villain Max Shreck.

Cosa ne pensate delle parole dell’attore sullo stato di salute attuale del cinema? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Sydney Morning Herald