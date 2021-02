Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo alle date della nuova edizione di(ecco il sito ufficiale della manifestazione).

SI SVOLGERÀ DAL 20 AL 23 LUGLIO 2021 A RICCIONE

LA X° EDIZIONE DI CINÉ – GIORNATE DI CINEMA

Ciné – Giornate di Cinema, la manifestazione estiva dell’industria cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA e ANEC, prodotta e organizzata da Cineventi, sospesa lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, avrà luogo dal 20 al 23 luglio 2021 a Riccione. La manifestazione vedrà quindi uno slittamento di date, rispetto al consueto periodo, a seguito del riposizionamento del Festival di Cannes e del Marché du Film dal 6 al 17 Luglio 2021. L’edizione del 2021 che celebrerà il 10° anniversario della manifestazione, sarà un appuntamento speciale per l’intero evento e il suo Trade Show, oltre che una nuova opportunità di rilancio in cui capitalizzare le sinergie e la creatività sviluppate in quest’anno di sospensione.

La notizia dello slittamento del Festival di Cannes a luglio è arrivata a fine gennaio (ECCO TUTTI I DETTAGLI) dopo che i rumour sulla cosa si sono inseguiti per svariate settimane. Quanto a Ciné – Giornate di Cinema sarà, speriamo, una valida occasione per parlare in maniera strutturata e sensata del rilancio del cinema in sala nello stivale. Non ci sbilanciamo su questioni relative all’emergenza sanitaria e all’andamento della pandemia di nuovo Coronavirus, ma con le major che hanno rimandato quasi interamente i loro listini alla seconda metà del 2021, le giornate professionali di Riccione potranno forse fare luce sulle strategie che le divisioni nazionali degli studios e le società di distribuzione intenderanno adottare per la ripartenza. Sperando, chiaramente, che tutto non segua lo stesso iter del 2020 e di non doverci ritrovare qua ad annunciare un eventuale rinvio della manifestazione.

