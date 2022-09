Cinema in festa: da oggi a giovedì biglietti a 3,50 euro, la lista dei film

Inizia oggi 18 settembre la prima edizione di Cinema in festa, l’iniziativa organizzata da ANICA e ANEC assieme al MiC e al David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano per incentivare il ritorno in sala, che avrà una durata di cinque anni con due appuntamenti all’anno (giugno e settembre).

Durante questi cinque giorni il cinema costerà di meno (3,5 euro a biglietto), e vi saranno anche iniziative, incontri, masterclass ed eventi speciali alla presenza di attori, attrici e membri della comunità cinematografica e dello spettacolo.

La festa inizia la domenica e finisce il giovedì, quindi spezzando due weekend. L’obiettivo è quello, ovviamente, di esaltare l’esperienza cinematografica presentando in questo caso la stagione autunnale. L’edizione di quest’anno vedrà l’adesione e partecipazione di oltre 1.000 cinema (1050 per la precisione) per 3.000 schermi attivi.

I film coinvolti nell’iniziativa sono elencati sul sito ufficiale (dove è presente anche un concorso e dove trovate la lista dei cinema coinvolti). Tra essi segnaliamo ovviamente l’edizione estesa di Spider-Man: No Way Home, ma anche Le buone stelle, Memory, Storia di Paolino e Pablito, Nido di Vipere, Bowie, Tutti amano Jeanne, Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo, Las Leonas, Watcher, Beast, I figli degli altri, Per niente al mondo, Vengeance, Tuesday Club, Mona Lisa and the Blood Moon, Rumba Therapy, Maigret, Minions 2, Un mondo sotto social, alcuni dei quali in uscita giovedì 22 settembre. Ci sono poi i film veneziani già usciti o in uscita come Ti mangio il cuore, Love life, Margini, Don’t Worry Darling, L’immensità, Siccità, Il signore delle formiche. Infine ricordiamo che giovedì 22 settembre arriverà anche l’edizione 4K di Avatar.