Da oggi, 10 marzo, è finalmente possibile tornare a consumare cibo e bevande nelle sale dei cinema.

Questo l’emendamento in Commissione Affari Sociali della Camera contenente la nuova misura:

“Dal 10 marzo 2022, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive, è consentito il consumo di cibo e bevande”.

Si tratta di un importante segnale di ripartenza dopo un inverno che, a causa della variante Omicron e dal picco nei contagi da Covid, ha costretto le autorità a imporre limitazioni a varie attività inclusi i cinema. Una vera stangata per le sale, già penalizzate da un anno e mezzo di pandemia e dall’assenza di uscite commercialmente forti con costanza nei mesi di gennaio e febbraio. Il ministero ha appena approvato nuovi sostegni per le sale che hanno avuto delle perdite, ma è chiaro, come detto durante il recente convegno dell’ANEC, che i veri provvedimenti devono avere un respiro più ampio e riguardare anche le finestre distributive.

Nel frattempo godiamoci questo ritorno alla (quasi) normalità nei cinema: da oggi gli ospiti dei cinema potranno nuovamente consumare popcorn, bevande e altri cibi in sala. Ovviamente rimane l’indicazione di abbassare la mascherina solo ed esclusivamente durante il consumo, e l’obbligo di indossarla durante le proiezioni. Permangono quindi questi obblighi: