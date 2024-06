È iniziato Cinema Revolution, che anche quest’anno include le due edizioni di Cinema in Festa per una grande estate cinematografica dal 9 giugno al 19 settembre!

Che cos’è Cinema Revolution

Si tratta di un’iniziativa volta a promuovere il ritorno in sala: una campagna del Ministero della Cultura che include le due edizioni del Cinema in Festa, durante le quali è possibile vedere tutti i film al cinema al prezzo speciale di 3.50 euro per cinque giorni. Dal 14 giugno al 14 settembre, invece, la promozione prosegue con i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3.50 euro.

Come segnalato dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a commento dei dati Cinetel registrati nella prima edizione del 2024 di Cinema in Festa, è partita una grande campagna di comunicazione dedicata al progetto per riportare il pubblico nelle sale: coprirà Europei di calcio, aree di mobilità come centri commerciali, radio, cinema e ovviamente anche l’online.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ANEC e ANICA, e prevede anche eventi in sala e, oltre alle nuove uscite cinematografiche, riedizioni di film restaurati, rassegne di genere e altro ancora.

Cinema Revolution: i film in promozione questa settimana

Sul sito ufficiale www.cinemarevolution.it è possibile consultare la lista completa dei film e dei cinema, mentre qui sotto vi segnaliamo i film italiani ed europei che troverete in sala da questa settimana al prezzo speciale di 3.50 euro.

Al cinema trovate ancora alcune delle uscite delle ultime settimane che rientrano nella promozione di Cinema Revolution. Segnaliamo, per esempio, Me contro te il film – Operazione spie, Marcello mio, Vangelo secondo Maria, Quell’estate con Irene, Rosalie, The Penitent, Vincent deve morire, Hotspot – Amore senza rete, El Paraíso, La tartaruga, Arrivederci Berlinguer.

