Clerks 3: Kevin Smith parla del ruolo di Ben Affleck e di Rosario Dawson

In Clerks 3, in uscita il 13 settembre negli Stati Uniti, il regista, sceneggiatore e attore Kevin Smith tornerà al Quick Stop per un sequel ispirato all’infarto che lo ha quasi condotto alla morte nel 2018.

Nel cast del film troviamo Jason Mewes, Trevor Fehrman e Rosario Dawson, che sin da quando è apparsa nel secondo film è finita nell’universo di Guerre stellari grazie al ruolo di Ahsoka Tano.

Sull’attrice Smith ha spiegato:

Anche se siamo amici non mi vuole dire nulla, probabilmente perché sa che ho la bocca larga e che finirei per registrare il mio podcast dicendo: “Sapete che mi ha detto Ahsoka in persona?“.

L’attore ha poi parlato del coinvolgimento di Ben Affleck, che si vede fugacemente nel trailer. Farà una capatina al Quick Stop?

Sì e no. Per mantenere integro l’universo di Clerks, non c’era un posto vero e proprio per infilarci un milione di comparsate. Tuttavia, visto che a un certo punto Dante e Randal scelgono degli attori per il loro film, ho approfittato per fare una telefonata a ogni singolo attore famoso che conosco per registrare qualche battuta. Perciò sì, vedrete Ben in Clerks 3, ma non al Quick Stop.

La trama di Clerks 3 è in gran parte ispirata al tragico evento che ha avuto un grande impatto sulla sua vita a febbraio 2018, l’attacco di cuore che lo ha quasi ucciso. Nel film, a seguito di un grave attacco di cuore, Randal (Jeff Anderson) arruola Dante (Brian O’Halloran), Elias (Trevor Fehrman), Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) per realizzare un film che immortali la sua vita nel minimarket da cui tutto ha avuto inizio.

