Clerks 3: Kevin Smith racconta com’è nato il cameo di Ben Affleck nel film

Tra i tanti attori famosi che compaiono in Clerks 3, c’è anche, in un cameo, Ben Affleck, amico di lunga data e assiduo collaboratore del regista Kevin Smith. I due hanno già lavorato insieme in diversi film all’inizio delle rispettive carriere, tra cui Generazione X, In cerca di Amy, Dogma e Jersey Girl. A questi sono seguiti diversi anni di lontananza, ma poi Affleck e Smith hanno riallacciato i legami dopo l’attacco di cuore quasi fatale che ha colpito il regista nel 2018 e hanno successivamente collaborato per Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood.

In occasione della prima hollywoodiana del nuovo film, Smith ha raccontato a Variety che Affleck era estremamente desideroso di apparire in un cameo nel film: “Mi ha detto: ‘Ci sono. Sarà fantastico’. È stato così felice così felice. È venuto [sul set] per un’ora“.

Smith rivela poi di non aver resistito a inserire un inside joke solo per il divertimento di Affleck:

Avevo scritto una parte per lui che era basata su un vecchio forum che avevamo su Viewaskew.com [il sito web sul cinema fondato dal regista negli anni ’90]. Era sempre affascinato da quanto tempo ci dedicavo, e pensava: “Chi sono queste persone? Perché parli con loro?” E io: “Perché sono i miei capi; sono loro che comprano i biglietti. Non importa cosa dice un critico. Sono le persone che hanno pagato per vedere il film“.

Così, secondo il regista, Affleck non ha potuto resistere a interagire con i fan su forum sotto pseudonimo, e un giorno è rimasto sbalordito dall’odio rivolto a Smith da un utente chiamato “Boston John”. “Kev, il forum fa schifo. Non è più come una volta. Chiudi tutto. Questo tizio di nome Boston John ti sta letteralmente dicendo cosa fare della tua vita!” le parole dell’attore. “Così, quando siamo usciti per fare la scena del provino, gli ho passato le pagine e lui ha guardato [il nome del suo personaggio] e mi fa ‘Boston John, il pappone!‘”, racconta ridendo Smith, ricordando che Affleck non vedeva l’ora di aggiungere la sua pronuncia bostoniana ai crescenti sproloqui del personaggio. “Ha potuto usare il suo accento e anche [quello] di Cambridge“.

La trama di Clerks 3 (di cui qui potete vedere il primo trailer) è in gran parte ispirata al tragico evento che ha avuto un grande impatto sulla vita di Kevin Smith nel febbraio 2018, l’attacco di cuore che lo ha quasi ucciso. Nel film, a seguito di un grave attacco di cuore, Randal (Jeff Anderson) arruola Dante (Brian O’Halloran), Elias (Trevor Fehrman), Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) per realizzare un film che immortali la sua vita nel minimarket da cui tutto ha avuto inizio.

FONTE: Variety