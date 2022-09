Clerks 3, Rosario Dawson sul suo ritorno: “Ho pianto”

In una recente intervista con Comicbook, Rosario Dawson ha parlato del suo ritorno in Clerks 3, il film di Kevin Smith in arrivo tra pochi giorni negli Stati Uniti.

L’attrice non ha anticipato nulla sulla trama, ma ha ammesso che uno sviluppo della storia ha avuto un profondo impatto su di lei:

Ho pianto. Insomma, era comprensibile. A Kevin non piace stare lontano dalle cose controverse, ma sono rimasta sotto shock e molto sorpresa perché non c’erano indizi a riguardo. Viene espresso direttamente più o meno all’inizio del film, cosa che ho notato alla premiere. Si tratta di una parte chiave della storia che ha un enorme peso, specialmente per chi ha visto il secondo film. Se guardate il terzo dopo aver affrontato questo viaggio con questi personaggi e questo regista per tutti questi anni, vi renderete conto di quanto pesi quel fardello

La trama di Clerks 3 è in gran parte ispirata al tragico evento che ha avuto un grande impatto sulla sua vita a febbraio 2018, l’attacco di cuore che lo ha quasi ucciso. La pellicola sarà mostrata su più di 700 schermi negli Stati Uniti dal 13 al 18 settembre.

Nel film, a seguito di un grave attacco di cuore, Randal (Jeff Anderson) arruola Dante (Brian O’Halloran), Elias (Trevor Fehrman), Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) per realizzare un film che immortali la sua vita nel minimarket da cui tutto ha avuto inizio.

