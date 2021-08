La produzione dista per terminare. Lo stessoha infatti annunciato con un peculiare scatto pubblicato sul suo profilo Instagram che le riprese del suo film termineranno nel giro di pochi giorni.

Nel post il regista ha rivelato anche che per il film ha girato alcune scene che riprendono per quanto concerne la composizione alcune sequenze degli altri film di Clerks (come dimostrato anche dallo scatto pubblicato da Smith su Instagram).

Potete vedere il post del regista qua sotto:

Smith dirigerà il film su una sua stessa sceneggiatura.

Durante un’intervista a ottobre 2019 per promuovere Jay and Silent Bob Reboot, Kevin Smith ha spiegato che la trama di Clerks 3 sarà in gran parte ispirata al tragico evento che ha avuto un grande impatto sulla sua vita a febbraio 2018, l’attacco di cuore che lo ha quasi ucciso. Nel film, a seguito di un grave attacco di cuore, Randal (Jeff Anderson) arruola Dante (Brian O’Halloran), Elias (Trevor Fehrman), Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) per realizzare un film che immortali la sua vita nel minimarket da cui tutto ha avuto inizio.

Cosa ne pensate? Quanto attendete questo nuovo film di Kevin Smith? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Kevin Smith/Instagram