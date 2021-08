LEGGI ANCHE – Clerks III: Kevin Smith spiega perché nel film ci saranno delle sequenze in bianco e nero

Tramite Vanity Fair arriva un primo sguardo esclusivo e ufficiale ai protagonisti di, attesissimo nuovo film di Kevin Smith.

Nello scatto in questione possiamo vedere Dante (Brian O’Halloran), Elias (Trevor Fehrman ), Jay (Jason Mewes) e Becky (Rosario Dawson).

Trovate la foto qua sotto:

Smith dirigerà il film su una sua stessa sceneggiatura.

Durante un’intervista a ottobre 2019 per promuovere Jay and Silent Bob Reboot, Kevin Smith ha spiegato che la trama di Clerks 3 sarà in gran parte ispirata al tragico evento che ha avuto un grande impatto sulla sua vita a febbraio 2018, l’attacco di cuore che lo ha quasi ucciso. Nel film, a seguito di un grave attacco di cuore, Randal (Jeff Anderson) arruola Dante (Brian O’Halloran), Elias (Trevor Fehrman), Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) per realizzare un film che immortali la sua vita nel minimarket da cui tutto ha avuto inizio.

