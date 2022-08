Cluedo: lo sceneggiatore di The Lost City riscriverà la sceneggiatura

Dal 2018 è in sviluppo un adattamento di Cluedo, il popolare gioco da tavola, che vedrà Ryan Reynolds nei panni del protagonista. All’epoca, c’era ancora la 20Th Century Fox, ma il lungometraggio verrà comunque realizzato anche ora che la major è stata assorbita dalla Disney trasformandosi in 20Th Century Studios.

Deadline segnala che Oren Uziel, co-sceneggiatore della commedia d’azione The Lost City (LEGGI LA RECENSIONE) è stato ingaggiato per effettuare un grande lavoro di riscrittura dello script.

La prima stesura della sceneggiatura dell’adattamento del popolare gioco targato Hasbro era ad opera di Rhett Reese e Paul Wernick.

Vi ricordiamo che questa non sarà la prima incursione cinematografica di Cluedo. Il gioco era stato già tradotto per il grande schermo nel 1985 con Signori, Il Delitto è Servito, film diretto da Jonathan Lynn e interpretato da Eileen Brennan, Tim Curry, Madeline Kahn, Christopher Lloyd, Michael McKean, Martin Mull e Lesley Ann Warren.

In quanto a The Lost City, si tratta di una delle poche pellicole che, uscite in piena pandemia, ha ottenuto un buon riscontro commerciale pur non facendo parte di alcun franchise.

FONTE: Deadline