Grazie alla sua performance in Oppenheimer, lo scorso marzo Cillian Murphy è stato il primo irlandese a vincere un Oscar come Miglior Attore Protagonista, attestando definitivamente l’ascesa a Hollywood del nutrito gruppo di colleghi connazionali. Negli ultimi tempi, Barry Keoghan (Saltburn) Andrew Scott e Paul Mescal (visti insieme in Estranei) si sono infatti aggiunti a nomi già noti come quelli di Saoirse Ronan, Liam Neeson, Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Domhnall Gleeson e Colin Farrell.

Quest’ultimo, in un’intervista con ET, ha definito “incredibile” che un Paese così piccolo abbia sfornato così tanti talenti, spiegando:

Siamo molto al di sopra delle nostre possibilità. Siamo solo un Paese di cinque milioni di persone e non so, gli irlandesi… che sia attraverso la musica, la parola scritta, la prosa o la poesia, il cinema e il teatro, naturalmente, abbiamo un legame profondo con queste arti. Penso all’importanza delle storie e al fare affidamento su queste, ai significati con cui comprendiamo noi stessi e il mondo che ci circonda.

Farrell loda poi in particolare Keogan, con cui ha recitato in Il sacrificio del cervo sacro e Gli spiriti dell’isola:

Barry è esploso. Sta facendo faville, sta andando alla grande. L’ho visto la settimana scorsa per la prima volta dopo quasi un anno e mi è sembrato in gran forma, quindi è stato bello vederlo.

Vi ricordiamo che a breve ritroveremo Farrell in Il Pinguino, serie in arrivo su HBO dove l’attore riprende i panni di Oswald Cobblepot. Qui potete vedere il teaser trailer.

