Un cuore nero inchiostro, il libro di Robert Galbraith – pseudonimo di JK Rowling – dedicato alle indagini di Cormoran Strike, sarà nelle librerie italiane dal 25 ottobre prossimo insieme a Salani. Il libro, 1184 pagine, verrà commercializzato da Salani a un prezzo di copertina di 24,90€.

Ecco, a seguire, la sinossi di Un cuore nero inchiostro, sesta indagine di Cormoran Strike:

Lʼagenzia di Cormoran Strike e Robin Ellacott ̶ detective privati, soci in affari e autoproclamatisi ʽmigliori amiciʼ ̶ non è certo a corto di clienti. Così, quando una giovane donna dallʼaria stravolta si presenta in ufficio, la segretaria la rispedirebbe volentieri indietro, ma l’intuito di Robin le dice di ascoltarla. Mentre stringe la sua costosissima borsa macchiata di inchiostro, Edie Ledwell si presenta come la coautrice di una serie animata di culto che sta per sbarcare su Netflix e implora Robin di aiutarla a scoprire l’identità di una misteriosa figura che la perseguita online. Robin le consiglia di rivolgersi ad altre agenzie specializzate in reati informatici, ma rimane turbata da quellʼincontro. E ancora di più la sconvolgerà leggere dellʼassassinio di Edie Ledwell poco tempo dopo. Una nuova indagine sta per avvolgere Strike è Robin in una rete invisibile, pericolosa e oscura, in cui le identità si moltiplicano e si nascondono, la verità è più sfuggente che mai e il successo diventa un gioco n crudele col destino. Un ingranaggio perfetto, una narrazione trascinante, un altro capitolo irrinunciabile della storia di Robin e Strike.