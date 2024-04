Courtney Love non ha risparmiato critiche nei confronti delle cantanti di oggi in una recente intervista con The Standard, tra cui anche Taylor Swift.

“Taylor non è importante” ha ammesso. “Rappresenterà anche uno spazio sicuro per le ragazze, e forse è la Madonna di oggi, ma non è un’artista interessante“.

Nonostante il nome di Madonna fatto per parlare del successo di Swift, Love non ha risparmiato neanche lei. “Non mi piace e io non piaccio a lei“.

Nella stessa intervista ha poi criticato l’ultimo album di Beyoncé Cowboy Carter, pur apprezzando il simbolismo “delle donne nere che entrano in spazi un tempo riservati solo alle donne bianche. Come idea la adoro, ma non mi piace la sua musica“.

Stesso trattamento riservato poi a Lana Del Rey: “Credo debba prendersi davvero sette anni di pausa. Fino a Take Me Home Country Roads mi piaceva, quando ho registrato il mio nuovo album ho dovuto smettere di ascoltarla perché mi stava influenza troppo“.

Ha poi concluso, spiegando le ragioni delle sue critiche:

È bellissimo che ci siano così tante donne di successo nell’industria musicale, ma molte stanno diventando dei cliché. Oggi ogni donna di successo è un clone, perciò c’è troppa musica. Sono tutte uguali. Se mettete una canzone su Spotify, venite bombardati di tante cose uguali.

