In, il film per cui Michael B. Jordan non sarà solo il protagonista, ma anche il regista della pellicola, ci sarà anche l’acclamatoche, di recente, abbiamo visto nei panni di “Colui che rimane” in Loki, la serie Tv Marvel Studios in streaming su Disney Plus ( ECCO LA NOSTRA SCHEDA ) e nel western disponibile in streaming su Netflix The harder they fall ( ECCO LA NOSTRA SCHEDA DEL FILM ).

Jonathan Majors interpreterà l’antagonista di Adonis in Creed 3 e, come abbiamo potuto constatare da alcune recenti foto dal set, ha dovuto mettere su altra massa muscolare nonostante una base di partenza già ottima (ECCO TUTTI I DETTAGLI). I dettagli del suo personaggio sono ancora tenuti sotto chiave, ma online c’è già chi ipotizza che possa in qualche modo essere collegato a Clubber Lang, il villain di Rocky III interpretato, al tempo, dall’iconico Mr T.

In una chiacchierata con variety, Jonathan Majors ha potuto parlare degli allenamenti sostenuti per la pellicola e ha raccontato che, nel corso delle riprese, si è beccato almeno un centinaio di pugni in faccia spiegando però di non aver subito danni di peso.

Insomma, anche la saga di Creed, come quella di Rocky, punta molto sul realismo dei combattimenti. Realismo che, proprio di recente, è stato ricordato anche da Sylvester Stallone e Dolph Lundgren in riferimento ai pugni quasi mortali inferti da quest’ultimo all’interprete dello Stallone Italiano (ECCO I DETTAGLI).

Come noto, non ritroveremo Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa visto che l’attore aveva ammesso di aver chiuso il suo viaggio con il secondo film.

Creed 3 arriverà nei cinema americani nel week-end del Ringraziamento del 2022.

