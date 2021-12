ha parlato con THR della decisione di accettare la regia di

L’attore lo ha definito un sogno che si realizza:

La mia ambizione si trova ad incrocio ben preciso, perché ho l’esperienza e la conoscenza per dirigere, l’occasione di mettermi dietro la macchina da presa in una saga in corso e l’abilità di impiegare tutte le mie energie anche grazie a una casa di produzione. Tocca a me lasciare il segno ora che ho forza ed energia. […] È il momento che attendo da tutta la vita, eccoci qua. Questo film può definire i miei prossimi 10,15, 20 anni.

È stato lo scorso marzo che abbiamo appreso che Creed 3 sarà diretto proprio da Jordan e arriverà nei cinema americani nel week-end del Ringraziamento del 2022. Ricordiamo che come già annunciato durante l’uscita del secondo capitolo, Sylvester Stallone non tornerà a interpretare Rocky Balboa. Ricordiamo che Stallonerecentemente ha lavorato alla director’s cut di Rocky IV, di cui purtroppo non è disponibile una data d’uscita italiana.