Creed 3 rimandato al 2023, in sviluppo il film “Drago”

Arriverà più tardi del previsto Creed 3, il nuovo film diretto e interpretato da Michael B. Jordan con Tessa Thompson e Jonathan Majors. Come riportato nelle ultime ore da diverse testate autorevoli, la pellicola non arriverà più al cinema a novembre, ma il 3 marzo 2023 e dovrà quindi “fare i conti” con Dungeons & Dragons.

Da The Wrap giunge intanto notizia che la saga di Rocky andrà avanti con un altro spin-off, questa volta incentrato sulla famiglia Drago.

Robert Lawton è stato infatti ingaggiato per scrivere il film che si concentrerà su Ivan Drago (Dolph Lundgren), apparso per la prima volta in Rocky IV nel 1985, e suo figlio Viktor Drago (Florian Munteanu) che ha fatto il suo debutto in Creed 2 nel 2018.

La notizia, in effetti, era già stata anticipata da Dolph Lundgren qualche mese fa, come vi abbiamo riportato l’anno scorso. Munteanu stesso, su Instagram, aveva preannunciato qualche giorno fa un “ritorno alle radici”.

Creed 3 doveva arrivare nei cinema americani nel fine settimana del Ringraziamento, a novembre 2022, ma è stato rimandato al 3 marzo 2023.

