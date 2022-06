Stavolta Sylvester Stallone si troverà solamente nei panni di produttore del terzo film di Creed.

Il film spin-off di Rocky è diretto da Michael B. Jordan (anche protagonista). E intervistato da Metro Stallone ha avuto modo di esprimere il suo parere sulla storia del progetto. Dopo aver definito il film “davvero interessante”, l’attore/produttore ha aggiunto:

Ci vuole una direzione diversa. Auguro loro ogni bene e che continuino a incassare pugni.

La pellicola, che si divide tra azione a dramma e affronta il tema della boxe con intimità e la descrive in tutte le sue coinvolgenti e struggenti sfumature, arriverà nelle sale italiane il 23 novembre, in contemporanea con gli USA.

Completano il cast: Tessa Thompson (Creed – Nato per combattere e Creed II, Avengers: Endgame, Passing), Jonathan Majors (“When We Rise”, Hostiles, The Harder They Fall), Selenis Leyva (“Orange Is the New Black”, Spider-Man: Homecoming), Phylicia Rashad (tick, tick… Boom!, Creed – Nato per combattere e Creed II).

Dopo aver deciso di allontanarsi dal bordo del ring, questa volta Sylvester Stallone (che grazie al primo capitolo della saga conquistò la nomination agli Oscar nella categoria Miglior attore non protagonista) non sarà davanti la macchina da presa per rimettere i panni di Rocky Balboa (allenatore di Adonis), ma è coinvolto nella produzione del film.

