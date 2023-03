In un’intervista con Refinery29, Tessa Thompson ha raccontato un aneddoto sulla sua preparazione, insieme a Michael B. Jordan, per Creed 3 (LEGGI LA RECENSIONE). Nel terzo capitolo della saga spin-off di Rocky, i due attori interpretano rispettivamente Bianca e Adonis, marito e moglie nel film, e così hanno deciso di andare in terapia di coppia nei panni dei loro stessi personaggi. Ecco le parole dell’attrice:

Sì [siamo andati in terapia], nei panni dei personaggi, ma alla fine è stato come se a volte il confine tra il personaggio e noi si confondesse, perché portiamo molto di quello che stiamo esplorando personalmente nei personaggi in generale. Quindi, stranamente, è stata la prima volta…. Probabilmente sto dicendo troppo. Direi che è stata una prima esperienza di terapia di coppia per entrambi [personalmente], ma nei panni di questi personaggi, il che è molto strano. Ma credo che ci abbia ricordato che andare in terapia, anche quando una relazione va bene, può essere una buona cosa se si sta cercando di affinare la comunicazione e capire come funziona una persona. È utile in molte relazioni.