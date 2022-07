Durante un’intervista con l’Hollywood Reporter, Tessa Thompson ha parlato di Creed 3, il prossimo capitolo della saga sequel spin-off di Rocky.

L’attrice ha parlato nello specifico del lavoro fatto sul suo personaggio, Bianca, e sulla presenza di Michael B. Jordan alla regia:

In passato ho lavorato sodo per renderla un personaggio autonomo e con un suo sviluppo nel contesto di film come questo dedicati allo sport. Volevo assicurarmi che non stesse lì solo per portare avanti la trama, ma che anche facesse qualcosa di interessante. Solitamente faccio questo tipo di lavoro con gli sceneggiatori, ma questa volta ho potuto farlo direttamente con Mike [B. Jordan]. E ho avvertito molta più libertà di improvvisazione rispetto ai film precedenti.

Con Collider l’attrice ha parlato delle differenze rispetto al passato:

L’ho trovato molto interessante perché mi sono chiesta molte volte come sarebbe stato avere Mike sia come collega in scena che regista, ma alla fine davanti alla macchina da presa ci siamo calati completamente nei personaggi con molta facilità.

L’unica cosa diversa questa volta è stato che dopo la scena lui doveva andare al monitor per controllare tutto, quindi questo è cambiato, ma per il resto è stato tutto come al solito.