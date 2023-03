Creed III: Michael B. Jordan sul perché Jonathan Majors è l’interprete perfetto per Dame

Creed III (LEGGI LA RECENSIONE) ha realizzato un primo weekend da record al box-office mondiale su diversi fronti, ad esempio in termini di miglior partenza per un film diretto da un regista esordiente nero (Michael B. Jordan). In un’intervista con Deadline, Jordan, anche interprete del protagonista, ha raccontato cosa lo abbia spinto a scegliere questo progetto per il suo debutto dietro la macchina da presa:

Mi sono immedesimato nel mio personaggio, Adonis, per la prima volta nove anni fa. E avendo avuto l’opportunità di lavorare con Ryan [Coogler, regista di Creed] e Steven [Caple Jr., regista di Creed II] per contribuire a infondere ciò che un personaggio come Adonis avrebbe dovuto affrontare, mi sono sentito pronto. Si tratta di un giovane uomo nero, un professionista che diventa famoso e lotta con l’identità e il successo con i suoi demoni interiori, le sue insicurezze e le sue dinamiche familiari. Ho pensato che gran parte di queste cose potessero essere universali e riferibili a molte persone diverse. Per me era come [chiedermi]: chi altro sarebbe in grado di guidarmi in qualcosa che mi sembrava di aver vissuto? Questi momenti erano davvero legati a me. Tutte le strade della mia vita professionale e personale mi hanno portato a questo momento per avere questo tipo di portata, di opinione e di prospettiva e per mescolare il tutto con le cose che dovevo fare per far sì che questo film fosse diverso e si reggesse da solo, mantenendolo nuovo e fresco. Perché se avessi fatto qualcosa di sicuro, mi avrebbero fatto a pezzi. Penso che abbiamo trovato il giusto equilibrio nel prendere alcuni azzardi creativi, e questo ci ha ripagato.

Jordan racconta poi quando ha capito che Jonathan Majors era l’interprete perfetto per il ruolo di Damian “Dame” Anderson:

È successo due anni e mezzo fa e sono rimasto colpito da lui. Lo abbiamo incontrato e abbiamo creato la sceneggiatura, il personaggio e la sua personalità. Parte dell’essere un regista consiste nell’essere un buon talent scout, nel vedere come qualcuno può usare il suo talento e le sue capacità. Parlando con Jonathan, ho capito che eravamo simili sotto molti aspetti. Aveva un’etica del lavoro incredibile. Aveva un talento straordinario, era molto complesso e riusciva a sfruttare questo aspetto per raggiungere la vulnerabilità e le emozioni profonde che vedete nel film. Aveva anche un’intensità che era necessaria. Aveva tutte le carte in regola. Inoltre, il pugilato è una cosa seria e bisogna avere il temperamento per capire che i combattimenti si svolgeranno in questo modo. Avevamo bisogno di una persona con un certo tipo di attitudine che fosse in grado di gestire quel programma e quel ritmo. Sapevo, sapevo, sapevo che poteva farcela e che, se si fosse dedicato a questo processo, avrebbe potuto fare per lui quello che so che ha fatto per me. E lui era d’accordo.

Il regista aggiunge poi quanto e come il collega si è preparato al film:

Un anno e spiccioli? È partito e ha iniziato ad allenarsi. Poi abbiamo iniziato il nostro allenamento, il nostro campo, prima che partisse per Ant-Man, e ci siamo allenati a distanza con lui tramite Zoom e FaceTime e cose del genere con i nostri consulenti e allenatori di boxe. Mentre era impegnato in Ant-Man, lavorava costantemente su questo aspetto. Poi è tornato ed è stato un corso intensivo di sei settimane. Coreografie di boxe, apprendimento dei combattimenti, perfezionamento delle basi create l’anno precedente. Abbiamo fatto tutto il possibile per pianificare e fornirgli tutto ciò di cui avrebbe avuto bisogno per trasformarsi, e lui ha fatto gran parte del lavoro da solo.

Creed III ha segnato inoltre il miglior esordio di sempre per Amazon, proprietaria di MGM, che per promuovere il film ha montato una campagna marketing notevole, con un’impostazione trasversale. Jordan dichiara tutta la sua soddisfazione in merito:

Questa era la visione e questa era una delle ragioni principali per cui volevo andare lì, perché avevano quei tentacoli e un ecosistema che potevano massimizzare le mie ambizioni. Ci sono cose che vengono messe in atto e che si stanno muovendo per trarre vantaggio dai raggi X di questo progetto. Trovare nuovi modi per portare le esperienze cinematografiche a casa e viceversa. Una cosa che il Covid ha esacerbato è l’esperienza del cinema a casa. Come si può aumentare la natura esperienziale di questo? Per me è stato importante essere coinvolto nel marketing in maniera concreta, così come è stato importante l’approccio al marketing digitale sui social media. Sono dirompente in senso positivo, e il modo in cui si evolve è davvero importante. Come si può fare meglio? Avere le persone giuste al proprio posto è importantissimo. Warner Bros., MGM e Amazon sono state tutte e tre le mie case, prima o poi, e sono state tutte riunite qui. Sono in sintonia con le persone con cui lavoro e che conosco da molto tempo e che tifano per le cose che faccio in modo concreto. E ora è reciprocamente redditizio per tutti nel miglior modo possibile, come una tempesta perfetta.

Creed III è nei cinema italiani dal 2 marzo. Nel cast anche Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Kent, Phylicia Rashad. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Michael B. Jordan? Avete visto questo nuovo capitolo della saga spin-off di Rocky? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Deadline