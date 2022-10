Creed III: Michael B. Jordan presenta il trailer del suo debutto alla regia: “Era il momento perfetto per me”

In occasione della diffusione del trailer di Creed III, il nuovo film diretto e interpretato da Michael B. Jordan con Tessa Thompson e Jonathan Majors, il regista ha spiegato perché ha scelto proprio questa storia come suo debutto dietro la macchina da presa.

Come raccontato alla stampa, non si è trattato di un’impresa facile:

Era il momento perfetto per me. Sono cresciuto in quest’industria e sono passati più di 20 anni, ho iniziato da figurante e ho visto i set che cambiavano, che evolvevano, ho assistito al lavoro delle maestranze, al funzionamento della narrazione di una produzione. Ho sentito di essere arrivato a un punto della mia carriera in cui volevo essere io a raccontare la storia senza limitarmi a stare davanti alla cinepresa e a dare vita alla visione di qualcun altro.

L’attore ha spiegato di aver già discusso di tale possibilità con Ryan Coogler sul set del primo film:

Ne avevo parlato con Ryan Coogler durante le riprese del primo Creed e lui mi disse che non sembra mai il momento giusto, ma che bisogna tuffarsi e cogliere l’attimo. Mi diede un sacco di incoraggiamento. Poi sono stato così fortunato da poter lavorare con un mucchio di registi incredibili, ho avuto guide e mentori al mio fianco, li ho osservati in silenzio e nel frattempo ho cominciato ad appuntarmi delle cose che avrei voluto provare a fare. Stavo aspettando l’occasione giusta per passare dietro la cinepresa ed è arrivata con Creed III.

Il regista Michael B. Jordan sul st del suo film CREED III | A Metro Goldwyn Mayer Pictures film | Photo credit: Eli Ade © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Nei panni di Damian, un personaggio del passato di Adonis, troviamo Jonathan Majors, star in ascesa:

Credo che abbia un talento incredibile e il mondo se ne sta rendendo conto ogni giorno: quest’uomo è incredibile nel lavoro che fa, e finalmente sta ottenendo il giusto riconoscimento. Jonathan è stato incredibile, è arrivato ogni giorno sul set pronto alla guerra, pronto a lavorare. Io e lui abbiamo legato come mai successo prima d’ora, anche perché è stata la prima volta che ho dovuto costruire un rapporto tra attore e regista. Adesso lo capisco, ed è un rapporto che durerà per sempre.

Jonathan Majors stars as Damian Anderson in CREED III | A Metro Goldwyn Mayer Pictures film | Photo credit: Ser Baffo © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved CREED is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

Anche in questo film, come da tradizione e come mostra il trailer, ci sarà uno speciale montaggio dedicato agli allenamenti dei personaggi:

Consigli sull’arte del montaggio degli allenamenti? Girate il più possibile e qualunque cosa. Ogni flessione, ogni pugno al sacco. Vi serviranno! Quello a cui ho pensato è stato anche chiedermi cosa ci fosse in gioco. Che sviluppo hanno i personaggi dall’inizio alla fine di questi montaggi? Sono state domande che mi sono posto.

Creed III sarà nei cinema italiani il 2 marzo 2023.

Quanto attendete questo nuovo capitolo della saga spin-off di Rocky? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!