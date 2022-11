Creed III, Sylvester Stallone commenta la sua assenza: “Avrei scelto un’altra direzione”

Nel corso di una lunga intervista per l’Hollywood Reporter, Sylvester Stallone ha parlato di Creed III commentando la sua assenza dal film e in generale il mancato coinvolgimento nella produzione.

L’attore aveva detto addio al personaggio con il secondo capitolo, ma avrebbe preferito comunque essere coinvolto:

Non sono un produttore esecutivo dei film di Creed. Ryan [Coogler] sì, Michael B. Jordan sì, e anche i figli di [Winkler e Chartoff], ma non i miei. Sono l’unico rimasto escluso.

Ha poi parlato di cosa significherà vedere Creed III senza esser stato minimamente preso in considerazione:

È una situazione spiacevole, perché so cosa avrebbe potuto essere quel film. Ha preso una direzione diversa rispetto a quella che avrei scelto io, ma Irwin Winkler e Michael B. Jordan hanno una filosofia diversa dalla mia. Auguro loro il meglio, ma io sono più sentimentale. Mi piace che i miei eroi vengano pestati, ma non voglio che finiscano in posti troppo bui. Credo che la gente abbia già fin troppa oscurità con cui fare i conti.