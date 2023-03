Creed III: Tessa Thompson dalla parola che non voleva ripetere alla regia di Michael B. Jordan

Nel corso di una lunga intervista con THR per la promozione di Creed III, Tessa Thompson ha parlato del ritorno di Bianca nella pellicola ora nei cinema italiani.

L’attrice ha parlato dell’evoluzione del personaggio, che ad esempio ha abbandonato il vocabolo “jawn” (“coso”), termine slang tipo della parlata di Filadelfia per indicare qualunque cosa:

Sì, è stato intenzionale. Ho detto espressamente: “Non dirò ‘coso’ in questo film perché è già una cosa detta e fatta, voglio esplorare nuovi territori“. […] Non dire “coso” quindi è stato un modo intrinseco per mostrare un’evoluzione. Abita a Los Angeles da un po’ e credo sia maturata. Quindi un modo per renderlo è stato farla parlare in modo diverso. Non è cambiata molto, ma ci sono aspetti di lei che la rendono più completa, quindi addio “cosi”. Ma chissà, magari un giorno spunteranno di nuovo.

Ha poi parlato della regia di Michael B. Jordan:

In tutta onestà non mi ha trattata come altri registi, non mi ha mai dato indicazioni o suggerimenti, è sempre stata una conversazione su cosa provavo e come la pensavamo su certe cose. È stato veramente unico. Per me non sarebbe stato un problema, ma è andata così.