Creed, Jonathan Majors sull’espansione dell’universo: “Ho visto alcune cose molto emozionanti”

Come abbiamo visto, l’universo di Creed è destinato a espandersi con una serie di progetti spin-off e addirittura animati (qui i primi dettagli).

Variety ha approfittato della presenza di Jonathan Majors agli Oscar per chiedergli un commento sulla notizia e l’interprete di Damien ha lasciato intendere che potrebbe non essere finita per il suo personaggio.

Ecco le parole dell’attore:

So che [espandere l’universo di Creed] è sempre stata la grande ambizione di mio fratello Michael [B. Jordan]. Non so fin dove si spingerà, ma ho visto alcune cose che sono molto emozionanti. La palla è sua e sta a lui giocarsela… io farò tutto ciò che Michael mi darà occasione di fare.

Creed III è ora al cinema.