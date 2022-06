Che la casa di distribuzione indipendente NEON fosse particolarmente creativa nel promuovere i propri film è cosa nota, ma c’è da dire che consi sta sbizzarrendo.

Ecco infatti arrivare le immagini del gioco da tavolo del film di David Cronenberg, che sembra pericolosamente simile a… l’Allegro Chirurgo! “Scoprite nuovi organi,” recita il lancio, “Guida nel cuore dell’oscurità! Goditi il divertimento Cronenberghiano con tutta la famiglia! In arrivo in tutti i negozi di giocattoli! (Controller SARK venduto separatamente)”.

Il film viene così descritto dalla trama:

Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo viene sottoposto a nuove trasformazioni e mutazioni. Insieme alla sua partner Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un celebre performance artist, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in un performance d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un’investigatrice della National Organ Registry, traccia ossessivamente i loro spostamenti, quando ecco che viene rivelato un misterioso gruppo con una missione: impiegare la notorietà di Saul per far lice sulla prossima fase dell’evoluzione umana.