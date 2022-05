è il nuovo, estremo film diche vede nel cast Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart che debutterà a breve al festival di Cannes, occasione in cui il regista si aspetta delle “reazioni altrettanto estreme” da parte del pubblico.

In una recente intervista concessa a IndieWire, David Cronenberg ha spiegato di essere sicuro che alcune persone abbandoneranno la proiezione del suo Crimes of the Future. Alla testata citata spiega:

Mi aspetto che la gente esca dalla sala a Cannes e questa è una cosa molto speciale. Ci sono delle scene molto forti. Sono sicuro che assisteremo a delle defezioni da parte dei presenti già nei primi cinque minuti del film. Sono certo di questa cosa. Chi ha già visto il film ha detto che gli ultimi venti minuti sono davvero molto duri. Un tizio ha detto di aver quasi avuto un attacco di panico. La gente se ne va via spesso dalle proiezioni a Cannes e le poltroncine, di solito, fanno questo “clack” quando ti alzi perché la seduta va a reclinarsi sulla spalliera. Quindi sentiremo un clack, clack, clack.

Con Deadline (via Screen Rant) ha invece parlato di Saul Tenser, il performance artist interpretato da Viggo Mortensen spiegando che:

Saul Tenser è particolarmente concentrato sulla sua propria condizione umana, come del resto molti di noi. È specialmente interessato al suo corpo – il suo stesso corpo – e al potenziale creativo che il suo corpo sembra poter esprimere. È un’interessante inversione del normale processo di espressione artistica. Ed è questo aspetto il principale trucco del film.

Qua sotto, potete leggere la nostra traduzione della sinossi ufficiale:

Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo viene sottoposto a nuove trasformazioni e mutazioni. Insieme alla sua partner Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un celebre performance artist, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in un performance d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un’investigatrice della National Organ Registry, traccia ossessivamente i loro spostamenti, quando ecco che viene rivelato un misterioso gruppo con una missione: impiegare la notorietà di Saul per far lice sulla prossima fase dell’evoluzione umana.

Crimes of the Future è prodotto da Robert Lantos ed è stato scritto dallo stesso Cronenberg (è la prima volta che il regista scrive un suo film dai tempi di eXistenZ, datato 1999).