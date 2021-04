Ci siamo: a partire da domani i cinema italiani potranno riaprire nelle zone gialle, rispettando ovviamente le misure di sicurezza legate alla pandemia. Secondo le stime saranno circa 120 le strutture che riapriranno i battenti, su un totale di 1400 cinema.

Simone Gialdini, direttore generale dell’ANEC, sottolinea come si tratti di un inizio graduale, una partenza in sordina mancando i grandi film che riportano il pubblico in sala. Ma il fatto che il 15% delle sale sia comunque pronto a riaprire dimostra il grande desiderio di tornare a lavorare, anche alla luce della disponibilità di alcuni film da Oscar come Mank e Minari (e Nomadland dal 29 aprile) a essere proiettati: “Le condizioni di riapertura sono insostenibili, non ci sono molti film da portare in sala, la programmazione delle uscite richiede circa quattro/cinque settimane. In questo momento chi riapre lo fa con lo spirito del servizio alla cultura e per contribuire al ritorno alla normalità”.

Nella città di Roma riapriranno 15 strutture, tra cui il Quattro Fontane, il Lux, l’Odeon, il Caravaggio e il Giulio Cesare. A Milano riaprono, tra gli altri, il cinema Beltrade e il circuito Anteo.

Ricordiamo che dopo il crollo nel fatturato dovuto al primo lockdown, il secondo lockdown ha stroncato qualsiasi tentativo di ripartenza che era stato impostato a partire dal giugno dell’anno scorso. Dal mese di ottobre a oggi si sono persi almeno 450 milioni di euro di fatturato, con una chiusura forzata di ben sei mesi (quasi il doppio del primo lockdown).

Fonte: Rainews / SKY