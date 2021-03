La Hasbro ha condiviso con la stampa una lista di tutti i progetti cinematografici e televisivi in sviluppo a partire dalle loro proprietà intellettuali.

Si tratta di annunci già avvenuti nel corso degli ultimi anni, ma è comunque un ottimo riassunto di tutto il materiale in lavorazione e che arriverà al cinema e in streaming prossimamente:

“Snake Eyes” — arriverà il 22 ottobre con Henry Golding nei panni del protagonista. Il film esplorerà le origini dell’iconico personaggio di G.I. Joe;

Power Rangers — Jonathan Entwistle, che ha prodotto la serie Netflix “I Am Not Okay with This” e “The End of the F****** World”, dirigerà il film;

Dungeons & Dragons — Jeremy Latcham, produttore di sei film Marvel, sarà una delle menti dietro il nuovo film realizzato in collaborazione con la Paramount. Nel cast troveremo Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e Rege-Jean Page e sarà scritto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, autori di “Spider-Man: Homecoming.”

Magic the Gathering – che sarà anche una serie animata;

Transformers — Oltre a in film live-action con la Paramount, la Hasbro lavorerà anche a un film d’animazione;

My Little Pony Movie — Un nuovo film in CGI su My Little Pony arriverà s Netflix in autunno.