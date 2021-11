Halloween è passato, e quello che resta nel giorno di Ognissanti sono le immagini degli esilaranti costumi con cui si sono vestite alcune delle star più famose di Hollywood. I social sono stati invasi dalle foto di queste “trasformazioni”, ma forse quella che ha fatto più parlare di sé è quella di Steve Buscemi, che a Halloween ha deciso di vestirsi da… teenager.

L’attore si aggirava per le strade di Brooklyn, nella zona di Park Slope, a fare Dolcetto o Scherzetto, con indosso gli abiti da ragazzetto che indossò nell’episodio The Private Investigator di 30 Rock. Una scena iconica che potete vedere qui sotto, in cui l’investigatore da lui interpretato cercava di confondersi con gli alunni di un liceo:

Ecco alcune foto scattate dai passanti:

My daughter got a less blurry pic! https://t.co/alM7crnEYM pic.twitter.com/qsVhyCgh61 — Debra Wexler (@DebraWexler_) November 1, 2021

Seth Green, invece, si è travestito nientemeno che Chucky:

Kevin Hart e sua moglie hanno ricreato un iconico video di Michael Jackson…

Courteney Cox e i suoi amici, ovviamente, non potevano non richiamare Scream, anche in vista del quinto episodio della saga in arrivo…

Orlando Bloom e Katy Perry si sono mantenuti sull’attualità, vestendosi da dottore e da vaccino…

E se un anno fa The Weeknd era riuscito a trasformarsi nel Professore Matto, quest’anno è riuscito in un’impresa ancora più incredibile, diventando un perfetto Don Vito Corleone:

Kate Beckinsale ha creato un po’ di scompiglio indossando un costume decisamente dissacrante:

Ariana Grande si è trasformata nientemeno che nel Mostro della Laguna Nera:

Meno impegnativi, ma di sicuro effetto, i costumi di Chris Hemsworth ed Elsa Pataky: un demogorgone e un’infermiera…

Menzione d’onore per Kendall Jenner, che si è trasformata nella ragazza marziana di Mars Attacks!

Rebel Wilson è diventata una concorrente dello Squid Game:

Zoe Saldana e la sua famiglia si sono vestiti da Jack e Sally di Nightmare Before Christmas, più un ninja, un transformer e un robot ninja…

Sarah Michelle Gellar e il marito Freddie Prinze Jr. hanno invece ricreato Dirty Dancing:

Infine, January Jones è diventata Angelica Graynamore di Joe contro il vulcano: