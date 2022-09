Dalíland: Ben Kingsley racconta cosa lo affascina del celebre pittore surrealista che interpreta nel film

In Dalíland, Ben Kingsley interpreta il celebre pittore surrealista Salvator Dalì negli ultimi anni della sua vita.

In occasione della presentazione del film al Festival di Toronto, l’attore ha ringraziato la regista Mary Harron per avergli affidato il ruolo, spiegando cosa lo affascina di questa figura. Ecco le sue parole concesse a Deadline:

Sono stato felicissimo quando Mary mi ha invitato a interpretare Dalí. Amo il suo lavoro. Amo il suo essere senza paura, ed è stato esilarante ed estenuante interpretarlo, come avevo previsto. È stato un piacere lavorare con Mary e una sorpresa che mi sia stato offerto il ruolo di un intellettuale così importante… Era un uomo molto, molto intelligente e senza paura nel suo lavoro. Quindi, suppongo di aver dovuto trovare un egual coraggio in me stesso: ho dovuto correre dei rischi terribili interpretando Dalí piuttosto che essere attento come attore e attento nel mio ritratto. Ho dovuto correre certi rischi che forse, senza una regista attenta e sicura come Mary, non sarei stato in grado di correre.