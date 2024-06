Jennifer Aniston sta lavorando a un remake del film degli anni ’80 Dalle 9 alle 5… orario continuato con protagoniste Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton.

Tomlin sa che sarà difficile realizzare il remake. Ricorda che avevano fatto un tentativo di scrivere un sequel nel 2018, ma non aveva funzionato:

Avevamo una sola occasione ufficiale per il copione. La bozza semplicemente non funzionava. Non riuscivamo davvero a vedere il mondo del lavoro di oggi. La gente lavora da casa. Fa lavori temporanei. Non conosce nemmeno il proprio capo. Stanno a casa!