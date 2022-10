Dampyr: chiusa la vendita dei diritti per il resto del mondo, sarà un film Sony!

Proprio mentre Dampyr si appresta a fare il suo debutto a Lucca Comics & Games con un’anteprima mondiale e il lancio del Bonelli Universe, arriva la notizia che Sony Pictures si è assicurata i diritti di distribuzione internazionali del film che invece uscirà nelle sale italiane con Eagle Pictures.

A dare l’annuncio proprio Roberto Proia di Eagle oggi in conferenza stampa, dove ha confermato che la pellicola arriverà in 300 copie venerdì 28 ottobre (e non giovedì, proprio per assecondare la premiére a Lucca).

Al momento è stata annunciata solo la distribuzione mondiale, sappiamo però bene che i grandi studios americani in casi come questi tendono a non ragionare su un singolo film ma più in grande. Gli stessi produttori, nelle nostre interviste, ci hanno confermato di essere in cerca di partner che sposassero il progetto totale più che la singola produzione. È lecito quindi aspettarsi, nel prossimo futuro, altri annunci che coinvolgano Sony…

Vi terremo aggiornati!