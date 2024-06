Negli ultimi anni, fra cinema e TV, abbiamo assistito a un drastico aumento del livello qualitativo dei film e delle serie tratte dai videogiochi ma, ancora, ci sono due importanti franchise che non sono mai stati adattati per il grande o piccolo schermo, ovvero GTA e Red Dead Redemption di Rockstar.

In un’intervista, Dan Houser di Rockstar è tornato a discutere di come, negli anni, la software house abbia avuto dei “bizzarri” incontri con dirigenti hollywoodiani che davano per scontato di avere a che fare con una società automaticamente interessata alle operazioni di adattamento di GTA e Red Dead Redemption. Che, però, non allettavano affatto Rockstar per via dei tanti, deludenti risultati ottenuti dal mondo del cinema e della TV in questo ambito.

Pensavano che saremmo rimasti accecati dalle abbaglianti luci di Hollywood ma semplicemente non era così. Avevamo ciò che consideravamo IP da miliardi di dollari, e l’economia alla bade delle proposte non aveva mai senso. Il rischio non era mai giustificato. In quei giorni, la percezione era che dai giochi arrivassero film di bassa qualità. Ora viviamo un’epoca differente.

Effettivamente, Super Mario Bros – il film, The Last of Us, Fallout e Arcane sono qua a dimostrare che qualcosa è cambiato fra Hollywood e il mondo dei videogiochi. E chissà: prima o poi anche GTA e Red Dead Redemption saranno adattati per il cinema o la TV.

FONTE: The Ankler

