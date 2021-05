LEGGI ANCHE – Dane DeHaan smentisce fermamente i rumour sulla sua apparizione in Spider-Man 3

ha già avuto a che fare con l’universo dei cinecomic, apparendo nei panni di Harry Osborn in The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro.

E proprio in relazione al mondo dei cinecomic ComicBook.com ha chiesto all’attore in una recente intervista se sarebbe disposto in futuro a prendere parte a progetti simili. Non tornerà nei panni di Green Goblin nel terzo film di Spider-Man con Tom Holland (secondo quanto da lui dichiarato tempo fa), tuttavia lascia la porta aperta ad altri progetti:

Spero sicuramente di affrontare una cosa nuova in futuro, sicuramente. Quello che mi eccita è fare sempre cose nuove, e sono sicuro che qualcosa del genere accadrà nuovamente nella mia vita, e sono entusiasta al pensiero di vedere cosa sarà.

In tema di cinecomic ricordiamo che DeHann è apparso anche in Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson.

Qua sotto potete leggere la sinossi di The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro:

Abbiamo sempre saputo che la battaglia più importante di Spider-Man è quella che combatte dentro di sé. Ma in The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, Peter Parker si ritrova a dover affrontare un conflitto molto più grande. Per Peter Parker non c’è niente di più emozionante che oscillare tra i grattacieli, sapere di essere un eroe e passare del tempo con Gwen. Ma essere Spider-Man ha un prezzo: solo Spider-Man può proteggere i suoi concittadini newyorchesi dai malvagi che minacciano la città. Con la comparsa di Electro, Peter deve affrontare un nemico molto più potente di lui. E con il ritorno del suo vecchio amico Harry Osborn, Peter si rende conto che tutti i suoi avversari hanno una cosa in comune: la OsCorp.

