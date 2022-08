Daniel Brühl nel cast del film su Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat The Collaboration

Secondo quanto riportato da Deadline Daniel Brühl (visto recentemente nelle serie Marvel Studios Falcon and the Winter Soldier) farà parte del cast di The Collaboration, adattamento dell’opera teatrale di Anthony McCarten.

L’opera ruota attorno al rapporto tra i noti artisti Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat. Il primo verrà interpretato da Paul Bettany, mentre il secondo da Jeremy Pope.

Brühl vestirà i panni di Bruno Bischofberger, il leggendario mercante d’arte che per primo propose una collaborazione artistica tra Basquiat e Warhol.

Lo stesso Anthony McCarten ha lavorato all’adattamento della sua opera. Kwame Kwei-Armah sarà invece impegnato alla regia del lungometraggio la cui produzione avrà tra poco inizio a Boston.

Cosa ne pensate del progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!